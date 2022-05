Walter Casagrande Jr. - Reprodução

Publicado 10/05/2022 05:03

Rio – Walter Casagrande foi o entrevistado dessa segunda-feira (09) do programa Roda Viva na TV Cultura. Sabatinado pelos jornalistas, Casão abriu o jogo sobre uma discussão com Caio Ribeiro. De acordo com o comentarista os dois não tem nada em comum, mas Casagrande frisa que não são inimigos e trabalham juntos “na boa”.

A discussão entre os comentaristas da Rede Globo aconteceu em 2020, no programa “Bem, Amigos” do canal SporTV. Na época, Caio repreendeu a postura do ex-jogador Raí, então dirigente do São Paulo, que criticava o presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Durante o programa, Casagrande retrucou o colega dizendo que Caio estava censurando Raí.

Casagrande respondeu à repórter Luiza Oliveira que não tem uma amizade com Caio Ribeiro, mas mantém uma relação profissional e que, naquela ocasião, houve um “excesso geral” na discussão com o colega há dois anos.

“Em relação ao Caio, primeiro eu tenho que deixar claro que aquilo [a discussão] foi naquele momento. Nós não somos inimigos. Nós não temos nada em comum. Nós não temos os mesmos gostos, os nossos pensamentos são diferentes. Então nós não temos uma amizade próxima. Mas isso não significa que ele é meu inimigo ou eu inimigo dele. A gente trabalha junto na boa”, explicou o comentarista. Contudo, Casão ressalva que ainda não pode “começar a trocar assuntos de política que não tem conflito”.

