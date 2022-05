Mussunzinho levou a pior e foi eliminado da disputa pelo carro - Reprodução / PlayPlus

Publicado 05/05/2022 05:27

Rio – Mussunzinho e Rogério, pai do MC Gui, passaram por maus bocados no Power Couple Brasil. Durante a prova especial, exibida ao vivo nesta quarta-feira (04), os dois foram erguidos sobre uma piscina de gosma amarelada como parte da dinâmica. O filho de Mussum não encarou bem o desafio, com muito medo de altura ele não conseguiu bom desempenho e foi mergulhado continuamente na gosma. Já o Barão passou mal ao ser içado de barriga para baixo e vomitou várias vezes.

A prova é a segunda de três etapas de uma dinâmica que vale um carro novo para o vencedor. Karol e Mussunzinho, Baronesa e Rogério e Anne Duarte e Pelanza passaram pela primeira etapa e eram os únicos casais disputando o prêmio. Nesse desafio, um dos participantes ficou pendurado sobre a gosma enquanto seu cônjuge administrava as apostas no companheiro ou companheira, de acordo com o tema proposto por Adriane Galisteu.

Seria eliminado da prova o participante que errasse cinco vezes as perguntas da apresentadora. Além disso, a cada erro a pessoa era mergulhada na piscina de gosma. Mussunzinho e sua esposa não combinaram bem a estratégia, pois o ator caiu na geleca em quase todas as oportunidades que teve, salvando-se apenas uma vez, e foi eliminado da disputa.

Rogério, em um primeiro momento, assustou o público ao vomitar na piscina. Erguido de barriga para baixo, o pai de MC Gui não sustentou a posição por muito tempo e começou a golfar, porém se recusou a desistir e continuou na prova até o final. Após o término, a produção assegurou que estava tudo bem com o marido da Baronesa, que seguiu na disputa pelo carro, que será decidida na próxima quinta-feira.

