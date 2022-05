Matheus Pires - Reprodução / Globoplay

Matheus PiresReprodução / Globoplay

Publicado 06/05/2022 05:13

Rio – A casa quase caiu para Matheus Pires no episódio desta quinta-feira de No Limite. O pedagogo cometeu um erro crucial na prova de imunidade que levou a Tribo Sol para o portal da eliminação. Pires, então, se aproveitou de uma fraqueza da aliada Verônica Kreitchmann, que estava abatida com a derrota da equipe e a convenceu a desistir do reality.

Durante a prova que decidiria qual tribo perderia um de seus componentes, Pires ficou enrolado com sua função para desatar nós que liberariam o caminho para sua equipe. Com isso, a tribo rival conseguiu abrir vantagem e garantir a vitória. A partir desse momento, Matheus se tornou o principal alvo de voto da Tribo Sol.

Contudo, Verônica não estava emocionalmente estável após as duras dinâmicas do programa. Reclamando de dores e lesões, a corretora de imóveis pensou em desistir e conversou com Matheus. Vendo a oportunidade na fraqueza da aliada, Pires incentivou que ela comunicasse a decisão para o restante do grupo, tornando-a o novo alvo dos votos.

A tática de Pires funcionou e o pedagogo viu-se livre da eliminação. Verônica acabou saindo do No Limite com sete votos, contra apenas dois em Matheus que conseguiu mudar a escolha de seis das oito pessoas que iriam indica-lo para sair.

O Matheus conseguiu se livrar, entrou na mente da Verônica, aproveitou da fragilidade emocional dela e reverteu uma situação que parecia impossível. #NoLimite pic.twitter.com/Io3tont3mh — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 6, 2022

O papo é sobre a votação no Portal #NoLimite pic.twitter.com/MkSYlNjDrp — No Limite (@NoLimite) May 6, 2022

O pires a ponto de soltar fogos enquanto a Verônica está aos prantos kkkkkkk joga y joga #NoLimite pic.twitter.com/nA3RhbV6qb — DIOGO (@Diogohenrique_4) May 6, 2022