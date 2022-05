Daia e Mila - Reprodução / PlayPlus

Publicado 13/05/2022 04:10

Rio – Eliminados na primeira DR do Power Couple Brasil 6, Rodrigo Mila e sua esposa, Daiana Araújo, foram recebidos por Lidi Lisboa e Lucas Selfie para a “Cabine de Descompressão”. Na conversa, Mila explicou sua relação com PeLanza, com quem o casal se desentendeu no reality e revelou que já invadiu o camarim do cantor para comer as sobras que a banda Restart havia deixado.

Mila e Daia não protagonizaram muitos momentos no reality, o casal foi considerado “planta” por parte do público, contudo na entrevista com os eliminados, Rodrigo contou uma história inusitada que viveu com a banda de PeLanza: “eu fazia abertura de shows do Restart, lá em Sorocaba e aí, quando as bandas saiam, o DJ de abertura não tinha camarim, eu não tinha camarim [...] e o DJ não podia exigir nada, estava no começo, e aí eu comia o que sobrava”, revelou o artista. De acordo com o eliminado, o que mais sobrava no camarim da banda adolescente eram maçãs, pizzas e achocolatados que ele embrulhava e levava para comer no caminho de volta para casa.