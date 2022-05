Rodrigo Pacheco - Reprodução / TV Cultura

Publicado 17/05/2022 05:17 | Atualizado 17/05/2022 05:20

Rio – Rodrigo Pacheco (PSD – MG) foi o entrevistado dessa segunda-feira (16) do programa Roda Viva na TV Cultura. O presidente do Senado foi questionado pela apresentadora Vera Magalhães sobre o indulto presidencial concedido ao deputado Daniel Silveira (PTB – RJ). Para Pacheco a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi “inconveniente”.

Daniel Silveira foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e considerado culpado por promover atos antidemocráticos, desacatando ordens do ministro Alexandre de Moraes. Após a condenação, Bolsonaro concedeu a graça presidencial para o parlamentar, causando uma rixa entre os poderes Executivo e Judiciário.

“O poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, tem a prerrogativa constitucional de julgar e condenar, e de fato ele [Daniel Silveira], e o presidente tem a prerrogativa constitucional, embora a conveniência de se fazer ou não cada qual sabe. O presidente achou que era conveniente, eu, particularmente acho inconveniente, mas eu respeito o direito dele pensar dessa forma”, afirmou Pacheco.

O senador ainda teceu alguns comentários sobre o futuro de Silveira na política, afirmando que a elegibilidade do deputado será decidida pela justiça eleitoral e a Câmara dos Deputados julgar uma possível cassação.

No #RodaViva, Rodrigo Pacheco comenta o caso Daniel Silveira e possíveis mudanças na legislação: "Para no futuro evitar um sentimento de impunidade, de que pode agir contra o estado de direito e ter uma graça do presidente da República". pic.twitter.com/Tvi86pmNfJ — Roda Viva (@rodaviva) May 17, 2022