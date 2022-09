Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e Deborah Albuquerque estão em A Fazenda 14 - Reprodução / Record TV

Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e Deborah Albuquerque estão em A Fazenda 14Reprodução / Record TV

Publicado 13/09/2022 04:30

Rio - A Fazenda 14 mal começou e já esta dando o que falar. No episódio de pré-estreia, exibido nesta segunda-feira (12), Adriane Galisteu junto com um grupo de jornalistas já conseguiu arrancar algumas fofocas do elenco dessa temporada. Pasmem, em dois dias de confinamento já houve brigas e formação de lados em Itapecerica da Serra.

Segundo Deborah Albuquerque, ex-power couple e agora peoa da TV Record, o participante do reality Casamento as Cegas, Shayan, corre o risco de ser um dos primeiros eliminados. De acordo com a atriz, o peão tem posicionamentos controversos e já participou das primeiras brigas no confinamento.

As razões que levaram Shayan a tretar no reality ainda serão revelados, durante a estreia oficial do programa nesta terça-feira (13), mas parece que ele já criou inimizades com mais de uma pessoa, já que além de Deborah, Pétala Barreiros, outra peoa da edição, também apontou vacilos do rapaz.

Débora foi a escolhida para responder. Olha quem ela disse que tem que se cuidar para não ser o primeiro eliminado #PréEstreiaAFazenda #AFazenda pic.twitter.com/KLcvqP5QVX — A Fazenda (@afazendarecord) September 13, 2022