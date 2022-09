Deolane Bezerra e Shayan - Reprodução

Deolane Bezerra e ShayanReprodução

Publicado 13/09/2022 04:33 | Atualizado 13/09/2022 04:37

Rio - A pré-estreia de A Fazenda 14, exibida nesta segunda-feira (12), já deu o gostinho do que está por vir no reality rural. Submetidos a uma sabatina de perguntas dos maiores nomes da fofoca nacional, os peões e peoas ficaram e saias justas e, nas redes sociais, os fãs do programa já apontaram o primeiro embate da temporada: Shayan e Dra. Deolane!

Aparentemente os dois já tiveram alguma desavença durante os dois primeiros dias de confinamento, mas nada ficou explicado. Contudo, ao ser questionado, Shayan deixou claro acreditar que Deolane já está manipulando o jogo e, possivelmente, contra ele. O que aconteceu de fato entre os dois, só será revelado ao público na estreia oficial do reality, nesta terça-feira (13).