Deborah AlbuquerqueReprodução / Record TV

Publicado 13/09/2022 04:36 | Atualizado 13/09/2022 04:37

Rio - Leo Dias deixou Deborah Albuquerque numa saia justa com Dra. Deolane Bezerra. Durante a pré-estreia de A Fazenda 14, o jornalista revelou para a advogada que o marido de Deborah já estava fazendo campanha aqui fora para rivalizar as duas peoas que, por sinal, eram amigas aqui fora antes de entrar no reality.

A ex-power couple ficou estarrecida e quis saber mais sobre os comentários do marido, porém Adriane Galisteu interrompeu a conversa, dizendo que Leo não poderia dar mais informações externas do que já havia passado. Deolane, por sua vez, manteve uma postura neutra e alegou que, independente do que foi dito fora da casa por outra pessoa, continuaria confiando no que ouviu de Deborah dentro da casa.

Momento de pergunta e resposta. Léo dias perguntou pra Doutora. #PreEstreiaAFazenda pic.twitter.com/0QEQzkd72K — Deolane (@Dra_Deolane) September 13, 2022