Bia Miranda e Ingrid Ohara - Reprodução

Publicado 16/09/2022 04:05

Rio – Tem peoa nova chegando na Fazenda 14! Bia Miranda, a neta da Gretchen, foi a escolhida pelo público para sair do Paiol e conviver com os outros peões de Itapecerica da Serra. Com 18 anos, ela será a caçula do reality, mas o que lhe falta em idade vai sobrar em barracos, pelo visto.

Minutos após sua chegada, o affair de Adriano Imperador já estava trocando farpas com Ingrid Ohara. Tudo começou em uma dinâmica na última terça-feira (13), onde Bia classificou Ingrid como “desumilde” simplesmente por ter visto alguns vídeos da ex-De Férias nas redes sociais.

Quando Bia entrou pela porta, Ingrid foi logo tirar satisfações com a modelo e as duas se estranharam, com direito a uma chuva de palavrões ao vivo.