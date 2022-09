Tiago Ramos e Shayan quase chegam as vias de fato - Reprodução / PlayPlus

Tiago Ramos e Shayan quase chegam as vias de fato Reprodução / PlayPlus

Publicado 21/09/2022 05:00 | Atualizado 21/09/2022 05:00

Rio – Após a formação da primeira Roça da Fazenda 14, Tiago Ramos e Shayan começaram uma discussão que quase acabou em agressão. Estando ambos na berlinda, Tiago foi cobrar satisfações do iraniano que vetou a participação do padrasto de Neymar na prova do fazendeiro.

Terminado o programa, os adversários trocaram ofensas fortes e ficaram a milímetros de se atracarem e chegarem as vias de fato. A produção do programa, pela primeira vez na história do reality, interviu e pediu que os dois fossem separados ineditamente.