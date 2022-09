Renata Vasconcellos - Reprodução

Publicado 23/09/2022 03:28 | Atualizado 23/09/2022 03:28

Rio – Em Santa Catarina, uma afiliada da TV Globo cometeu um erro durante a transmissão ao vivo do “Jornal Nacional” e acabou transmitindo uma pequena parte do Jornal da Record por engano para os seus telespectadores na noite desta quinta-feira (22).

O engano ocorreu durante o horário da Propaganda Eleitoral Gratuita, que é exibida após o folhetim global. Porém, em Santa Catarina, o programa político é transmitido essa semana pela Record TV, cabendo às emissoras locais captar o sinal e retransmitir no seu canal. Logo, a NSC, filiada da Globo no estado, colocou as imagens no ar cedo demais e acabou exibindo imagens direto do Jornal da Record, ainda no ar naquele momento.