Deolane ameaça levar punição caso Shayan a coloque no trato com animais Reprodução / PlayPlus

Publicado 22/09/2022 05:11

Rio – Shayan Haghbin é o novo fazendeiro da Fazenda 14. O iraniano escapou da Roça nesta quarta-feira (21) e vai passar a próxima semana liderando os peões de Itapecerica da Serra. Quem não gostou muito da novidade foi Deolane Bezerra. A advogada já deixou claro que se o novo fazendeiro a colocar em tarefas problemáticas, ela não ira acatar e deixará que o grupo leve punições.

O ex-participante do “Casamento às Cegas” e a Doutora se estranharam no início do reality rural, mas aparentemente estão em paz. Contudo, Deolane afirmou que não aceitará realizar o trato com animais mais complicados, como a vaca ou o cavalo, e se Shay insistir ela deixará a tarefa para ele mesmo fazer ou deixará que a casa leve a punição por não realizar o trato.