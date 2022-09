Deolane Bezerra finge desmaio após Deborah voltar da Roça - Reprodução / PlayPlus

Publicado 23/09/2022 03:23

Rio – A primeira Roça da Fazenda 14 eliminou o jornalista Bruno Tálamo na noite desta quinta-feira (22). Mantendo na disputa Tiago Ramos e Deborah Albuquerque, dois participantes que esquentaram o clima de Itapecerica da Serra na primeira semana. Coincidentemente, os dois vitoriosos possuem uma relação profunda com Deolane Bezerra. Uma relação de amor, no caso de Tiago e uma relação de ódio, no caso de Deborah.

A rivalidade das duas influencers marcou a primeira semana do reality e, ao que tudo indica, seguirá rendendo bons barracos nos próximos capítulos. Tanto que, para demonstrar sua felicidade com a volta da adversária, Deolane simulou um desmaio na frente de todos, assim que Deborah retornou do banquinho da Roça. Confira: