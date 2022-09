Tiago Ramos - Divulgação

Publicado 23/09/2022 03:26

Rio – Tiago Ramos, o ex-padrasto de Neymar, foi o grande vitorioso da noite na Fazenda 14. O modelo se livrou da Roça recebendo 57% dos votos do público para permanecer em Itapecerica da Serra. Bruno Tálamo, uma das pessoas com quem Tiago teve desavenças durante o início da temporada, também estava na berlinda e foi o primeiro eliminado do reality, recebendo apenas 15% dos votos.

A grande quantidade de votos para a permanência de Tiago impressionou parte do público nas redes sociais. Internautas comentaram que o “Neydrasto”, como está sendo apelidado, veio forte para a temporada. Contudo, alguns apontam que o expressivo resultado do rapaz aconteceu, pois os fãs de Deolane Bezerra se movimentaram para manter um aliado da Doutora ao seu lado.

Porcentagens da primeira roça da temporada:



Bruno Tálamo - 15,69%

Deborah Albuquerque - 27,23%

Tiago Ramos - 57,08%



O peão Bruno Tálamo foi o primeiro peão eliminado. #EliminaçãoAFazenda — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) September 23, 2022

Tiago botando banca na casa e falando “atura ou surta” #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/4Xvp91W6BR — Central Reality #AFazenda14 (@centralreality) September 23, 2022