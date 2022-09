Kerline - Reprodução

Publicado 28/09/2022 02:52

Rio – Mais uma Roça foi formada nesta terça-feira (27) em A Fazenda 14. Vini, Deborah, Ingrid e Rosi estão na berlinda. Contudo, Deborah não poderá participar da prova do fazendeiro, pois foi vetada por Rosi que sobrou na dinâmica do resta um. O que pegou a todos de surpresa, já que Kerline havia planejado com Ingrid, Ruivinha de Marte e a própria Rosi (todas as meninas da Baia da última semana) de se salvarem.

De acordo com as regras, uma das quatro pessoas da Baia sempre irá para a Roça puxada pela pessoa mais votada da casa. Porém, essa pessoa puxada pode iniciar o resta um. O plano de Kerline era consistente e não tinha como falhar, ou quase isso. Ingrid foi puxada por Deborah e iniciou sua parte salvando Ruivinha, que salvou Kerline, que salvou Alex... Pera? E a Rosi?

Rosiane Pinheiro ganhou uma imunidade de Pétala para não ser o alvo de Deborah na puxada da pessoa mais votada. Todavia, esse privilégio não valia para o resta um. Aparentemente, Kerline se confundiu e achou que a colega já estava protegida e a ignorou da dinâmica, deixando a dançarina em uma situação complicada em Itapecerica da Serra.

Kerline traça estratégia para o Resta Um com as meninas da baia. #AFazendapic.twitter.com/mm6pb1nqSQ — Central Reality #AFazenda14 (@centralreality) September 27, 2022

EITA! Seguuuuura esse resta um que chocou a todos #RoçaAFazenda pic.twitter.com/eH52f73DmY — A Fazenda (@afazendarecord) September 28, 2022

era óbvio que a rosi não estava imune ao resta um porque a galisteu não mandou ela sentar, todos que estavam em pé poderiam ser escolhidos. kerline se fez muito de pao nessa — fer (@titchelx) September 28, 2022