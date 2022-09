Gil do Vigor - Reprodução

Gil do VigorReprodução

Publicado 30/09/2022 05:08

Rio – O último debate entre candidatos à presidência da República antes do 1º turno das eleições de 2022 foi exibido nesta quinta-feira (29) pela Rede Globo. Ficando como o assunto mais comentado nas redes sociais durante toda a noite, o debate presidencial rendeu muitas reações de celebridades brasileiras, entre elas Gil do Vigor repercutiu por se indignar com falas do candidato Padre Kelmon (PTB).

O ex-BBB apareceu em seu perfil no Instagram revoltado com Kelmon, respondendo pela quarta parede que não tem medo de ir para o inferno. A fala do economista fazia réplica aos comentários do candidato do PTB que, segundo Gil, é um “Padre mentiroso e baba ovo”.

LAPADA NESSE PADRE MENTIROSO E BABA OVO NOJENTO. Cabo eleitoral do Bozo simmmmmm! Eu tô revoltado hoje! #DebateNaGlobo #LulaNaGlobo — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) September 30, 2022