Publicado 05/10/2022 05:11 | Atualizado 05/10/2022 05:12

Rio – Durante a formação da Roça na noite desta terça-feira (04), Deolane Bezerra voltou a ameaçar Debora Albuquerque de agressão. Em meio à votação entre os peões, as duas começaram uma discussão e em uma tentativa de calar Deborah, Deolane afirmou que não resolveria nada com a adversária no programa, mas sim do lado de fora do reality.

“Deborah, aqui dentro eu não posso fazer nada. Nós duas é na rua”, afirmou a advogada, deixando a entender que resolveria suas desavenças com a ex-Power Couple quando elas saírem do programa. Essa também não é a primeira vez que as adversárias trocam ameaças. A Doutora também ameaçou Deborah durante a confusão generalizada que tomou conta de Itapecerica na manhã desta terça.