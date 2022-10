Deolane volta a ameaçar Deborah - Reprodução / PlayPlus

Publicado 07/10/2022 04:50

Rio – Parece que regras foram infringidas na mais recente briga entre Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque. Na madrugada desta sexta-feira (07), as peoas rivais mais uma vez bateram boca, com direito a novas ameaças de agressão fora do programa e as muitas ofensas verbais. Contudo, dessa vez Deborah acusou Deolane de ter cuspido em sua cara e machucado sua perna, duas infrações graves das regras da Fazenda.

Tudo começou quando Pétala Barreiros foi acusada por Deborah de estar no quarto para ouvir a conversa dos outros. A influenciadora se defendeu dizendo que estava apenas olhando a foto dos filhos e uma pequena discussão começou entre as duas. Visivelmente chateada, Pétala saiu e contou o ocorrido para seus amigos. Revoltada, Deolane foi tirar a história a limpo cara-a-cara com a adversária.

A advogada baixou o nível do barraco e, quando estava começando a ficar bom, a câmera cortou para outro cômodo. Ao retornar para a cena mais interessante do momento, Deborah já estava possessa, acusando Deolane de tê-la ameaçado com uma garrafa, cuspido em sua cara e pressionado sua perna contra um móvel.

Logo após o ocorrido, o nome de Deborah e o termo “Deolane Expulsa” foram parar nos assuntos mais comentados das redes sociais, jogando a bola mais uma vez para a produção do programa tomar alguma atitude contra participantes que não estão seguindo as regras.

Deborah afrontando Pétala dizendo que ela fica querendo espionar as conversas do grupo adversário. #AFazenda pic.twitter.com/NBIUwazB73 — Central Reality (@centralreality) October 7, 2022