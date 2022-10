‘Deolândia’ briga com Lucas e grupo dá sinais de racha - Reprodução

‘Deolândia’ briga com Lucas e grupo dá sinais de rachaReprodução

Publicado 06/10/2022 04:42

Rio – Tiago e Rosi perderam a terceira prova do Fazendeiro da Fazenda 14 para Alex nesta quarta-feira (05). Além de entregar a liderança para um adversário direto, o estresse da derrota causou fricções na “Deolândia”, apelido dado ao grupo de Deolane Bezerra e seus aliados.

Logo após os roceiros voltarem para a sede, Lucas tentou falar com Tiago que estava irritado com a prova e descontou no colega. Esse evento desencadeou um grande levante do grupo contra o próprio Lucas que recebeu ataques do próprio grupo.

O ator ficou chateado por ter sido repreendido por ter escolhido um momento ruim para falar com o ex-padrastro de Neymar e, ao escutar todos os seus aliados irados, Lucas decidiu retrucar as “gentilezas” ouvidas, o que levou a uma discussão direta com Vini Buttel.

No fim, Lucas se rendeu e pediu desculpas ao grupo todo e, aparentemente, estão todos de bem novamente.