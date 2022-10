Público pede expulsão de Tiago após encontrão em Shay - Reprodução / PlayPlus

Público pede expulsão de Tiago após encontrão em ShayReprodução / PlayPlus

Publicado 06/10/2022 04:46

Rio – Tiago Ramos não aceitou bem perder a prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (6). O ex-padrasto de Neymar se irritou com a comemoração efusiva de Alex, o novo Fazendeiro, com seu grupo de aliados, entre eles o iraniano Shayan, que já bateu boca com Tiago diversas vezes nessas três semanas da Fazenda 14.

Somados o estresse da derrota e a felicidade de um desafeto, Tiago Ramos não tolerou a comemoração de Shay e foi tirar satisfações com o peão, dando um encontrão de tórax contra tórax. Ao ver essa cena, parte do público que assiste o reality acredita que houve agressão e pediu a expulsão do modelo. Muitos ainda alegaram que essa não é a primeira vez que Tiago tem atitudes agressivas contra Sahyan.

VAR: O Tiago empurrou o Shay ou não? #AFazendapic.twitter.com/qXlIySSmVh — Central Reality (@centralreality) October 6, 2022

Uai record empurrar o participante pode?! Tiago empurrando o shay… https://t.co/pWzmrR62Sd — nay (@tuitabarbie) October 6, 2022

Tiago roubou na prova. Galisteu percebeu. Prova seguiu. Ele perdeu. Agrediu o Shay. Galisteu percebeu. Nada aconteceu. Tá ficando estranho enh. #ProvaDoFazendeiro #AFazenda — Leandro Carneiro (@leandrocarneiro) October 6, 2022