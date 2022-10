Assessoria de Thomaz emitiu comunicado oficial prezando pela saúde mental do peão - Reprodução

Assessoria de Thomaz emitiu comunicado oficial prezando pela saúde mental do peão Reprodução

Publicado 20/10/2022 05:24

Rio – A assessoria responsável pelas redes sociais de Thomaz Costa emitiu um comunicado nesta quarta-feira (19) pedindo para que os fãs do ator não votem ou façam mutirões para que ele permaneça em A Fazenda 14. A equipe age de acordo com o que o ex-carrossel deseja, o peão já deixou claro que não possui mais condições psicológicas de permanecer no reality e pediu para ser eliminado em vez de bater o sino da desistência.

“Espero que todos os fãs e simpatizantes respeitem e sigam essa decisão, que não vem só da equipe, como do próprio [Thomaz]. O Thomaz não aguenta mais ficar no reality e precisa da nossa ajuda, uma vez que não toca o sino, pois envolve questões contratuais”.

Além disso, Thomaz também disse estar confuso e com muitas saudades da família e de Tati Zaqui, seu affair dentro do reality. Ao que tudo indica, o peão será o próximo a deixar Itapecerica da Serra.