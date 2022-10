Montagem trocou os balões que comemoravam o aniversário de 29 anos de Cazé - Reprodução / Instagram

Montagem trocou os balões que comemoravam o aniversário de 29 anos de Cazé Reprodução / Instagram

Publicado 24/10/2022 14:04

Rio – A publicação no Twitter do influenciador digital Casimiro Miguel desmentindo o senador Flávio Bolsonaro atingiu a marca de um milhão de curtidas nesta segunda-feira (24). Em menos de 24 horas, a postagem do youtuber se tornou a mais curtida da plataforma no Brasil. O recorde anterior pertencia ao jogador Vinícius Junior, com 758 mil cliques.

No último domingo (23), Casimiro publicou em seu perfil na rede social desmentindo uma montagem divulgada pelo senador Bolsonaro em que o influenciador estaria apoiando a candidatura do pai, o presidente Jair Bolsonaro. Na imagem divulgada por Flávio, a montagem troca os balões que comemoravam o aniversário de 29 anos de Cazé por balões com o número 22, código de Bolsonaro nas urnas.

Ao ficar sabendo da utilização indevida de sua imagem, o streamer foi pontual ao dizer que não autorizou o uso de sua imagem para fins eleitorais e reiterou seu descontentamento com o atual governo. Cazé ainda ressaltou que votará em Lula no segundo turno das eleições.

Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13. — caze (@Casimiro) October 23, 2022

A mentira como estratégia de vida. Isso é a Família Bolsonaro!



A frase do Cazé é definitiva: "Se Bolsonaro está de um lado, eu estou do outro.". Eu também.



Essa é a verdade. pic.twitter.com/HXpWi9UJ9K — YouTube: Canal do VSR (@vitorsergio) October 23, 2022

A postagem de Casimiro declarando apoio a Lula (PT) é a primeira do Twitter Brasil a atingir 1 milhão de curtidas! pic.twitter.com/cxEKCqnTu5 — Tracklist (@tracklist) October 24, 2022

Compartilhem este tuíte até chegar a 1 milhão de likes (falta pouco) https://t.co/EcUyvlQO3g — detremura (@detremura) October 24, 2022

O tweet do Casimiro dizendo que vai votar no Lula bateu 1M.



1 MILHÃO. É o maior tweet brasileiro.



E o detalhe que torna tudo melhor; ele só postou isso pq o filho do Bolsonaro fez uma montagem sobre ele.



Vamos de 13. pic.twitter.com/NIVSWVUwQq — Tati Nefertari (@TatiNefertari) October 24, 2022