Shay acusa produção de injustiça: ‘Acabaram com meu sonho’Reprodução

Publicado 22/10/2022 04:38

Rio – Shayan Haghbin apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (21) após ser expulso de A Fazenda 14. O iraniano afirmou que considera a decisão da produção do reality injusta, ele afirma que as imagens, vistas de outro ângulo, não mostram nenhuma agressão sua em Tiago Ramos. Ainda segundo Shay, a decisão da emissora acabou com seu sonho.

Tiago e Shay começaram uma briga após o retorno dos participantes salvos da Roça na última quinta-feira (20). Deolane, do grupo A e Shayan, do grupo B, retornaram da berlinda de eliminação e começaram as provocações de ambos os lados. Porém, Tanto Tiago quanto Shay não toleram brincadeiras por muito tempo, logo a situação saiu do controle.

Algumas horas após o caso repercutir bastante, tanto dentro quanto fora de Itapecerica, todos foram chamados para a sala e a produção anunciou a decisão de eliminar os dois participantes. "A produção analisou as imagens e decidiu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões. Vocês devem preparar a mala do Tiago", dizia o comunicado.

Shayan apareceu nos stories para mostrar que não atacou o Tiago, apenas se defendeu. Ele acha que a expulsão foi injusta: "Acabaram com o meu sonho." Vocês concordam? #AFazenda pic.twitter.com/sY6nvop2Kr — Central Reality (@centralreality) October 22, 2022