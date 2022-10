"Eu devo estar sendo vista como um cão lá fora", deduziu Deolane - Reprodução / PlayPlus

"Eu devo estar sendo vista como um cão lá fora", deduziu DeolaneReprodução / PlayPlus

Publicado 25/10/2022 05:07

Rio – Confinada há mais de um mês em A Fazenda 14, Deolane Bezerra indagou nesta segunda-feira (24) como deve estar sendo percebida pelo público fora do reality. A advogada acredita estar com uma reputação de ser ruim.

“Eu devo estar sendo vista como um cão lá fora”, deduziu Deolane em uma conversa onde o Grupo A debatia as atitudes de Ruivinha de Marte, que foi uma das adversárias mais focadas pelo grupo na última semana. A doutora acredita que o público, a essa altura, já está falando que a “máscara caiu”.

Apesar de ter feito uma dedução quase certeira, visto que parte da audiência da Fazenda realmente não está gostando das atitudes de Deolane, a loira ainda possui uma base forte de aliados em Itapecerica. “A verdade é que o povo ama um vilão, o que eles não suportam é planta”, defendeu Vini com uma aprovação em coro do restante do grupo.