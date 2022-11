Babi solta o verbo ao colocar Deolane na Roça - Reprodução / Record TV

Publicado 02/11/2022 03:53

A formação da Roça pegou fogo nesta terça-feira (01) em A Fazenda 14. Bia Miranda, iran Malfitano, Lucas Santos e Deolane Bezerra foram parar nos banquinhos e apenas um deles voltará fazendeiro e se livrará de uma possível eliminação. A formação da berlinda, como era de se esperar, rendeu diversos bate-bocas. Principalmente nos votos em Deolane, que foi a escolhida pela maioria dos peões para sentar no segundo banquinho.

Bárbara Borges foi uma das peoas com o voto mais contundente na advogada. Com um voto de peso dobrado, concedido pelo poder de fogo do lampião de Deborah Albuquerque, a atriz soltou o verbo e fez um longo discurso criticando a doutora.

“É uma pessoa que tem uma necessidade absurda de mostrar de mostrar que ela limpa a casa e é o exemplo. E nós [Grupo B] somos os porcos, para compensar toda a sujeira que ela tem dentro dela”, acusou Babi.

A ex-paquita ainda ressaltou que Deolane seria a primeira agressora da edição. Porém, diferente de Shayan, a advogada ainda continuava no programa pelo fato das agressões serem verbais e que esse estilo de jogo praticado por ela seria sujo.

