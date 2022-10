Vini não contará com o apoio da torcida de Deolane - Reprodução

Publicado 27/10/2022 04:38

Rio – Pelé Milflows venceu a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (26) em A Fazenda 14. O peão superou Bárbara e Pétala para conseguir o chapéu mais importante de Itapecerica da Serra. A vitória do rapper deixa o Grupo A em uma situação delicada, pois Pétala e Vini estarão no banquinho da próxima Roça.

Pelo termômetro das redes sociais é provável que um integrante do grupo de Deolane seja eliminado nesta quinta-feira (27). A Deolândia, como foi apelidada, tem causado revolta em parte do público que assiste o reality. As atitudes exacerbadas, antes tão populares na Fazenda, ficaram saturadas e começam a causar descontentamento na audiência.

Com isso, Vini e Pétala estão mais próximos da saída do que Babi. Contudo, o ex-De Férias não contará com o apoio da torcida de Deolane, que dessa vez deve ficar para Pétala. Além disso, pesa para o modelo os disparates que ele acumulou ao longo desse mês e meio, tornando Vini um alvo óbvio para todas as categorias que ele já ofendeu indiretamente.

Petala e Vini na mesma roça é a melhor coisa que poderia acontecer, esse é verdadeiro significado de tanto faz, tanto faz quem sai. #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/5woEmnWmkj — JANIELSON (@euosodrac) October 27, 2022