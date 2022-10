Adriane Galisteu - Reprodução / Record TV

Publicado 28/10/2022 04:36

Rio – Adriane Galisteu fez um pedido inusitado para a produção de A Fazenda. Durante a eliminação dos roceiros nesta quinta-feira, a apresentadora sugeriu que o programa executasse uma roça falsa em algum momento. Segundo a loira, eliminar uma pessoa toda semana estaria sendo difícil para ela, e uma mudança de rotina viria a calhar.

A mudança na dinâmica da semana faria sentido, já que o programa perdeu dois participantes de forma abrupta com a briga entre Tiago e Shay. Sem ter substitutos em vista, o reality precisaria mesmo mudar a rotina semanal para manter o cronograma. Além disso, a novidade renovaria a mesmice e poderia levantar os humores do público, que não estão tão satisfeitos com o desempenho dessa edição do reality.