MC Loma e as gêmeas lacração Mirella e Marielly Santos não pouparam advérbios para falar do pai da pequena Melanie - Reprodução

MC Loma e as gêmeas lacração Mirella e Marielly Santos não pouparam advérbios para falar do pai da pequena MelanieReprodução

Publicado 08/11/2022 03:06

MC Loma e as gêmeas lacração Mirella e Marielly Santos não pouparam advérbios para falar do pai da pequena Melanie, filha recém-nascida de Paloma. Em entrevista ao “PodCats”, com Camila Loures, o trio fez duras críticas ao rapaz, que não foi identificado. Segundo as meninas, a pessoa que engravidou Loma tinha vergonha de assumir a gravidez e, hoje, é um pai ausente.

Ainda de acordo com Loma pai mentiu para ela, falando que não podia mais ter filhos e ela não precisaria se preocupar com métodos contraceptivos. Contudo, além de Melanie o rapaz tem outras duas crianças. As gêmeas Mirella e Marielly também soltaram o verbo sobre o homem.

“É uma pessoa que não é presente, não presta”, começou Marielly e Mirella continuou “humilhou Paloma, tratou ela mal e ficou com vergonha dela quando ela disse que estava grávida”. MC Loma revelou que não tem mais contato com o pai de sua filha. Segundo ela, hoje ela fala com ele apenas através de advogados.