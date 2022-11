Babi tira Deolane do sério - Reprodução / Record TV

Babi tira Deolane do sério Reprodução / Record TV

Publicado 09/11/2022 15:55

Rio – A formação da Roça pegou fogo nesta terça-feira (08) em A Fazenda 14. Bárbara Borges foi indicada para o banquinho pela fazendeira Bia Miranda, mas quem escutou poucas e boas da atriz foi Deolane Bezerra, que ficou irada ao ser chamada de “advogada de bandido” pela rival. A influenciadora retrucou chamando Babi de preconceituosa, obcecada e coadjuvante.

Tudo começou com a justificativa de Bia para indicar Babi. “Fica chamando a Deolane de maloqueira, de criminosa. Ela não sabe o peso da palavra”, explicou a fazendeira. Com isso, Bárbara obteve uma brecha para justificar suas falas com relação à Deolane. “Eu só me referi como advogada de bandido porque, quando estávamos lá na sala, ela contou que recebeu uma ligação da prisão. Em alto e bom som, as pessoas ouviram e podem confirmar”, lembrou a atriz.

Entretanto, Deolane não aceitou a justificativa de Bárbara e disparou contra a paquita: “Ela é muito preconceituosa. Com pessoas que vem da comunidade, com pessoas que não falam com o mesmo linguajar que ela. E eu sou advogada criminal sim, com muito orgulho”. A influenciadora ainda atacou a carreira de Babi. “Se eu abrir minha carteira de clientes agora, tem fila. Diferente de você [...] Você nunca foi a artista principal, sempre foi a coadjuvante”, rebateu Deolane.

E já rolou um embate entre Babi e Deolane #RoçaAFazenda pic.twitter.com/KKiFzUEgEW — A Fazenda (@afazendarecord) November 9, 2022