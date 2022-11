André Marinho resolveu criar um terceiro grupo para chamar de seu - Reprodução / Record TV

André Marinho resolveu criar um terceiro grupo para chamar de seuReprodução / Record TV

Publicado 17/11/2022 00:53

São Paulo – Revoltado com a traição das colegas de grupo, André Marinho resolveu fundar um terceiro grupo para chamar de seu, porém tudo indica que o tempo de vida desse novo Grupo C chegará ao fim dois dias após sua criação. O cantor não conseguiu vencer a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (16) em A Fazenda 14 e agora está disputando votos contra Ruivinha, que tem todo o apoio do Grupo B e Bia Miranda, que terá todo o apoio do Grupo A.

A fissura entre os grupos começou na noite de formação da última Roça, quando Moranguinho deixou André ir para o último banquinho da berlinda. Segundo a dançarina, o cantor não merecia ser salvo pelo Grupo A naquele momento, pois ele não estaria disposto a votar em seu amigo de 20 anos, Iran Malfitano, para salvar Bia.

Daí para frente estava armado o hospício. André ficou muito nervoso e declarou sua saída imediata do Grupo A, vetou Bia da possibilidade de realizar a prova de hoje e deu entrada no Grupo C. O que ele não contava era que perderia a prova do Fazendeiro e ficaria em uma situação difícil para permanecer em Itapecerica da Serra.

Nas redes sociais, o público repercutiu a possível curta duração do grupo do eu sozinho de André Marinho:

André foi recebido como um campeão pelo Grupo C! #Afazenda — Chico Barney (@chicobarney) November 17, 2022

e digo mais… Caso o André fique, nao duvido o grupo C ganhar mais membros. CAOS ANUNCIADO #AFazenda — Lucas Selfie (@lucasmaciel) November 17, 2022

GRUPO B: fica ruivinha

GRUPO A: fica bia

Grupo C: fica Andre



TUDO CERTO! — faah #FicaBia (@ahlsofa) November 17, 2022

Grupo C inaugurado ontem e ja termina amanhã.. poxa — FOFINHO (Bruno) (@DrBrunoSalomao) November 17, 2022