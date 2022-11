Celebridades

Possível fim do Twitter impulsiona famosos a aderirem rede social com nome de duplo sentido: 'Abri meu Koo'

Felipe Neto, Casimiro, Babu Santana, Clarice Falcão, Paulo Vieira, Bruno Gagliasso, Pocah e Gil do Vigor começam a migrar para a rede social indiana Koo por conta crise no Twitter provacada pelo novo dono do site, Elon Musk

Publicado 18/11/2022 19:40 | Atualizado há 5 horas