Grazi Massafera surge grávida em bastidores de filme com Reynaldo GianecchiniReprodução/Instagram

Publicado 18/11/2022 21:00 | Atualizado 18/11/2022 21:01

Rio - Reynaldo Gianecchini usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar uma foto dos bastidores do filme "Uma Família Feliz". Na imagem publicada no Instagram, Grazi Massafera aparece com uma barriga falsa de gravidez, na pele de sua personagem para o suspense em que os dois contracenam como marido e mulher.

"De repente grávidos!", escreveu o ator, na legenda da postagem. Nos comentários, alguns seguidores ficaram confusos com a foto e acreditaram que a postagem seria sobre uma gestação real: "Morria e não sabia que estavam juntos. Será que tô desatualizada?", escreveu uma internauta. "Gente, isso é um filme, leiam antes de comentar", alertou outra fã. "Sei que é apenas um filme, imagina se fosse real! Que criança linda ia nascer", brincou outra pessoa.

Recentemente, Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini iniciaram as filmagens de "Uma Família Feliz", em Curitiba. Na trama criada por Raphael Montes, autor da série "Bom Dia Verônica", os artistas interpretam um casal que passa por situações misteriosas após o nascimento de seu terceiro filho. O suspense ainda não tem data de previsão para chegar aos cinemas.

