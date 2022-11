Rapper FBC foi hostilizado em show - Reprodução

Publicado 18/11/2022 17:07 | Atualizado 18/11/2022 17:14

Rio - Dono do hit "Se Tá Solteira", o rapper mineiro FBC foi alvo de vaias durante um show no Rio após uma fala contra Jair Bolsonaro (PL). O artista comentou sobre as críticas direcionadas ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando parte do público arremessou objetos contra o músico. FBC ainda recebeu apoio de outra parte da plateia que fez o "L" com as mãos, sinal de apoio a Lula.

fotogaleria Durante a apresentação, o rapper ainda declarou apoio a Leo Péricles, candidato à presidência da República pelo UP e ao MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas). "MLB! Leo Péricles! Viva a luta contra o fascismo! Viva a livre associação entre as pessoas! A gente tá vivo, a gente vai lutar contra vocês."

Em suas redes, FBC comentou o episódio e ganhou comentários de apoio de outros artistas. "Você que estava ontem no show do Rio de Janeiro e se sentiu lesado, meu fã: não se sinta assim. Melhor show do ano, tá? Ali a nossa luta foi cravada, filhão. Ali você pode falar: c*ralho, é nós. Conseguimos. E mostrou também que não acabou essa parada, vamos pra cima", iniciou. "E contratante, se contratou você já sabe o que vai acontecer: lugar de playboy, lugar de bolsonarista, não quer confusão? Então nem contrata. Eu prefiro que contrate, mas se contratar, filhão, saiba que a luta vai estar presente. Meu posicionamento: eu estou pelo Leo Péricles, pela UP, pela livre associação entre as pessoas e é isso", completou.

Emicida prestou solidariedade ao músico. "O @fbctadoido é gigante!", escreveu. O grupo Tuyo também deixou sua mensagem. "Todo carinho do mundo para o padrinho @fbctadoido que peitou com o microfone na mão o resto de escória que ainda escuta música sem entender o que está ouvindo", disse. Rashid usou as redes para enaltecer o rapper. "Tamo junto na luta, meu mano @fbctadoido!!! Você é brabo e estar ao seu lado nessa peleja é mó satisfação", falou.