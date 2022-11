Zico, Malu Mader e mais famosos prestigiam lançamento do livro 'Minha História com o Flamengo'

Rio - O lançamento do livro "Minha História com o Flamengo", do português Luís Miguel Pereira, reuniu um time de peso em uma livraria no Leblon, na Zona Sul, na noite desta sexta-feira. O ex-jogador Zico, que escreve o prefácio da obra, causou um verdadeiro alvoroço ao chegar ao local e posou para fotos com muitos admiradores e fãs.

A atriz Malu Mader fez uma rara aparição ao lado do filho, João Bellotto, e também garantiu um autógrafo de Zico, que é tido como ícone do Flamengo e um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Famosos como Thiago Lacerda, Ricardo Pereira, entre outros, também prestigiaram o lançamento do livro.

"Minha História com o Flamego" traz o relato de flamenguistas fanáticos e suas histórias com o time. O livro conta com declarações de Thiago Lacerda, Djavan, Malu Mader, Mariana Ximenes, Cissa Guimarães, Cauã Reymond, Xande de Pilares, Dudu Nobre, Douglas Silva, Carol Castro, Fabiana Karla, Lúcio Mauro Filho, Galvão Bueno, entre outros.

