Jade Picon e Alanis Guillen cruzam a passarela em desfile na SPFW

Rio - Jade Picon estreou nas passarelas da São Paulo Fashion Week, na noite desta sexta-feira, em desfile de uma grife brasileira. A atriz Alanis Guillen, a Juma do remake de "Pantanal", também participou do evento, fechando a programação. Na plateia, famosos como Bianca Andrade e o cantor Felipe Pezzoni, da banda Eva, prestigiaram o evento.

Após cruzar a passarela, Jade foi às redes sociais para celebrar mais uma conquista, no ano em que participou do "BBB 22" e estreou como atriz na novela "Travessia", da TV Globo. "Gente, eu desfilei no São Paulo Fashion Week, eu fechei o desfile (...) Eu já chorei... Sabe? 2022, onde você vai parar? Jade Picon, onde você vai parar?", questionou a influenciadora, antes de sair para comemorar em noitada com o irmão, Leo Picon.

Relatar erro