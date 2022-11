Funkeiro Dornelles viraliza ao anunciar sorteio de encontro sexual com fã - Reprodução/Instagram

Publicado 19/11/2022 11:04

Rio - O cantor e compositor Dornelles viralizou nas redes sociais após anunciar o sorteio de uma noite de sexo aberto aos fãs. A ação faz parte da divulgação do single "Kama Surta", em parceria com Danny Bond, e já contava com quase 2,5 mil inscrições até a tarde desta sexta-feira, segundo o funkeiro revelou em postagem no Twitter.

A campanha "Um fã para Dornelles comer" ganhou um formulário a ser preenchido por maiores de 18 anos, que residam ou tenham acesso ao Rio de Janeiro. Nos comentários da publicação em que o carioca anuncia o sorteiro, fãs reagiram à proposta: "Me inscrevendo mesmo não sendo do Rio, e seja o que Deus quiser", declarou uma seguidora. "Isso é real?", perguntou outro internauta, ao que o próprio cantor confirmou. "Amei me inscrever pra isso, deveria virar tendência", sugerou mais uma pessoa.

Com a repercussão do sorteio de um encontro sexual, Dornelles também dividiu um desabafo com os fãs sobre outras ações que realizou sem ganhar a mesma atenção da mídia. "Vendo doce na rua pra pagar meu clipe, ninguém fala nada. Vou na porta de artistas pra cantar e mostrar meu trabalho, ninguém fala nada. Sorteio camisa do clipe, ninguém fala nada. Sorteio um fã para comer, todas as páginas de fofoca falam e divulgam. Hipocrisia", disparou ele.

Sorteio de um fã para eu comer



VALENDO, se inscreva nesse link: https://t.co/JqzHQuPtVs pic.twitter.com/jTp55zxLS2 — OUÇA KAMA SURTA REMIX (@dornellesmusic) November 17, 2022

Já somos mais de 2000 inscritos https://t.co/oM6twlAFDn pic.twitter.com/IuXYbt58DG — OUÇA KAMA SURTA REMIX (@dornellesmusic) November 18, 2022