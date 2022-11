Felipe Neto entra na onda do 'Koo' e se torna o dono do maior perfil brasileiro na rede social indiana - Reprodução da internet

Publicado 19/11/2022 14:23

Rio - Depois de diversos famosos aderirem à nova rede social do momento, o 'Koo', internautas se divertiram com piadas sobre o site indiano. Com nome que tem pronúncia de duplo-sentido, a plataforma se tornou um dos assuntos mais comentados na internet após boatos sugerirem o fim do Twitter depois do empresário Elon Musk comprar a empresa.

Com mais de 250 mil seguidores no aplicativo que tem um pintinho amarelinho como seu símbolo, Felipe Neto já é dono de um dos maiores perfis na rede social: "Felipe Neto tem o maior Koo do Brasil, até o momento", disse um perfil. "Acabei de descobrir que fui o primeiro brasileiro a ganhar um selinho no Koo", afirmou o youtuber, em postagem feita no Twitter, nesta sexta-feira.

Acabei de descobrir q fui o primeiro brasileiro a ganhar um selinho no koo. pic.twitter.com/fxgqKZrCcp — Felipe Neto (@felipeneto) November 19, 2022

Felipe Neto tem o maior Koo do Brasil, até o momento. pic.twitter.com/cbL2HGbLkZ — PAN (@forumpandlr) November 18, 2022

A brincadeira sobrou até para a ex-BBB Juliette Freire, depois de surgir uma conta falsa utilizando seu nome na rede social. Depois de tomar conhecimento sobre o perfil, a cantora fez questão de esclarecer: "Ei... Eu tava brincando! Não fiz Koo nenhum não (risos)", disse ela, com muito bom humor.

Eiiiii... eu tava brincando! Não fiz koo nenhum nãooo kkkkkk — Juliette (@juliette) November 18, 2022

Pérolas do koo da Juliette: pic.twitter.com/9Gw4FRsNu1 — Toicinho (@toicinho9) November 18, 2022

Vítima de um boato que circula nas redes sociais desde seu nascimento, Sasha Meneghel também foi alvo de piadas após internautas afirmarem que a modelo não aderiu à febre do momento. "Gente, a Sasha não tem Koo App", informou um usuário do Twitter. "A Sasha não tem Koo e Felipe Neto maior Koo do Brasil (são), de longe, as melhores piadas dessa leva", disse outro internauta.

Confirmando boatos, Sasha Meneghel não tem koo: pic.twitter.com/sqbAI8YBp3 — Berk (@CaioBerkley) November 18, 2022

a sasha não tem koo e felipe neto maior koo do brasil de longe as melhores piadas dessa leva — rafael inácio lula da silva (@rafaabrl) November 19, 2022

Juliana Paes, por sua vez, levantou uma dúvida importante sobre qual é a maneira mais adequada de citar o aplicativo em uma conversa casual: "Como vocês estão fazendo pra contar da nova rede? 'Oi, amor, segue meu Koo?'", questionou a atriz.

Como vocês estão fazendo pra contar da nova rede???? “Oi, amor, segue meu Koo?” — Juliana Paes (@julianapaes) November 18, 2022

Enquanto isso, Bruno Gagliasso enfrentou algumas instabilidades em sua conta pela alta quantidade de acessos, na última sexta-feira. "Ih, acho que o Koo travou aqui. Todo mundo decidiu entrar no Koo ao mesmo tempo, deu nisso. Arrebentaram o Koo...", comentou o ator e marido de Giovanna Ewbank.