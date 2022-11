Rose Miriam compartilha última foto de Gugu Liberato em família - Reprodução Internet

Publicado 21/11/2022 09:58 | Atualizado 21/11/2022 09:59

Rio - Rose Miriam, viúva do apresentador Gugu Liberato, postou no Instagram, neste domingo, a última foto do artista em família. Gugu morreu em novembro de 2019, após uma queda em sua mansão nos Estados Unidos.

"Saudades eternas. Até que possamos nos encontrar na eternidade celestial. Quantas saudades eu e nossos filhos sentimos dele. Quantas lembranças guardamos em nossos corações e sempre lembranças gostosas! A saudade pode doer no fundo da alma, como uma espada que vai te rasgando por dentro", escreveu.

"A vida é feita de muitos momentos felizes, mas também de terríveis momentos de intenso sofrimento; mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sempre nos conforta e nunca nos abandona. Perder um querido companheiro é como perder o rumo, perder o pai é como sentir-se órfão, mas uma mãe que perde o filho, é como sentir uma facada rasgando o coração. Trata-se de uma dor irreparável. Não há quem possa consolar, exceto a compaixão e a misericórdia de Deus", completou.

O apresentador morreu no dia 22 de novembro de 2019. Ele estava no sótão de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, quando sofreu uma queda de cerca de quatro metros de altura e caiu no andar de baixo após o piso ceder.