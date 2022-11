Mônica Benini - Reprodução / Instagram

Publicado 21/11/2022 11:56

Rio - Mônica Benini usou as redes sociais, no domingo, para rebater as críticas recebidas após mostrar as unhas do filho, Otto, de 5 anos de idade, pintadas de esmalte vermelho. No Instagram, a mulher do músico Junior Lima comentou a respeito dos padrões de gênero impostos pela sociedade e afirmou que o primogênito é apenas uma criança que achou divertido colorir as unhas de sua cor favorita.

"Quando postei a unha do Otto, que pela primeira vez achou graça na unha colorida e que pediu para pintar da sua cor favorita, confesso que esqueci que a gente ainda vive em uma sociedade em que rosa é para meninas e azul é para meninos", iniciou a designer, que com Junior Lima também é mãe de Lara, de 1 ano de idade.

"Gente, é uma criança de 5 anos, que está brincando de ver sua unha colorida. Sem mais por agora. Vou voltar para elaborarmos mais esse assunto, porque nem estou sabendo por onde começar", desabafou nos stories.

Pouco tempo depois, a designer aproveitou para compartilhar um pequeno vídeo de Enzo Celulari, onde o modelo fala sobre o uso de esmaltes. "Aqui o Enzo Celulari falando um pouquinho sobre a questão do homem X esmalte... Maravilhoso! Na próxima vez que te encontrarmos, vou mostrar suas unhas para o Ottinho", comentou.