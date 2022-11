Andressa Urach faz bronzeamento após surto psicótico: ’A mãe tá on’ - Reprodução Internet

Andressa Urach faz bronzeamento após surto psicótico: ’A mãe tá on’Reprodução Internet

Publicado 21/11/2022 12:14 | Atualizado 21/11/2022 12:16

Rio - Depois de passar 20 dias internada em uma clínica psiquiátrica, Andressa Urach parece já estar recuperada. A modelo postou no Instagram, nesta segunda-feira, uma foto em que aparece fazendo bronzeamento com um biquíni de fita adesiva. "A 'mãe tá on' e com marquinha de bronzeamento", escreveu na legenda da imagem.

fotogaleria

Assim que saiu da clínica psiquiátrica, Andressa gravou um vídeo para seu canal no YouTube dando a sua versão dos fatos. "Oi, gente. Tudo bem? Olha eu passando por aqui depois de tanto tempo. Agradeço a todos vocês que nos acompanham aqui sempre, minhas seguidoras fiéis que estão sempre torcendo e orando por mim", disse a modelo, ao lado da mãe, Marisete De Faveri.

Andressa também contou que foi orientada a passar menos tempo nas redes sociais e a não falar sobre as polêmicas com seu ex-marido, Thiago Lopes, que a acusou que querer sacrificar o filho do casal, Leon. "Estou orientada a não ficar falando muito sobre o que está acontecendo", disse Andressa, que foi complementada pela mãe.

"Por prescrição médica, meninas, ela não pode. A médica conversou comigo, nessa primeira semana, é relax. Sem mídias sociais, sem ficar falando muita coisa. Depois, quando passar, ela vai falar, ela vai conversar", disse Marisete.

Entenda

Thiago Lopes, marido de Andressa Urach, publicou um vídeo nas redes sociais informando que a modelo havia sido internada após um surto psicótico. De acordo com o empresário, a modelo teria colocado em risco a vida do filho do casal, Leon, de 9 meses.

Enquanto Andressa esteve internada, Thiago Lopes e a mãe da modelo trocaram muitas farpas e acusações nas redres sociais.

Além de Leon, Andressa também é mãe de Arthur, de 17 anos, fruto de outro relacionamento. A modelo também brigou com o filho publicamente, mas os dois acabaram se entendendo depois que Andressa foi até a casa em que ele vive com a mulher e pediu perdão.