Gabily usa meia com rosto de NeymarReprodução Internet

Publicado 28/11/2022 18:55

Rio - Gabily postou, nesta segunda-feira (28), uma foto de um acessório inusitado que usou enquanto assistia ao jogo do Brasil. A influenciadora é amiga de Neymar, que está afastado por causa de uma lesão no tornozelo, e vestiu um par de meias estampado com o rosto do jogador.

No vídeo que mostrava as peças, Gabily disse: "Essa aqui é a meia da sorte, para trazer um pé novo pro Menino Ney. Ele vai jogar essa Copa". O jogador está fora da fase de grupos que termina nesta sexta-feira (2), e se recupera para voltar nas oitavas de final. No story seguinte, a cantora escreveu: "No fim das contas, o presente fez sentido", sem descrever a origem da compra.

Gabily e Neymar se aproximaram bastante desde as últimas viagens da influenciadora à Paris, na última quinta-feira (28), a cantora do hit "Chapadinha na Gaveta" prestou homenagem ao amigo após a lesão que o tirou dos próximos jogos.