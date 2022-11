Fábio Porchat está no Catar para a Copa do Mundo - Reprodução/Instagram

Fábio Porchat está no Catar para a Copa do MundoReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2022 17:14 | Atualizado 28/11/2022 17:15

Rio - Conhecido como pé frio, Fábio Porchat fez sua parte para ajudar o Brasil a ganhar o jogo contra a Suiça, nesta segunda-feira (28), pela fase de grupos. O ator falou nas redes sociais que ia torcer pela Suiça, enquanto o jogo ainda estava no 0x0.

fotogaleria

"Vou começar a torcer para a Suíça. Vamos fazer um teste", escreveu o humorista no Twitter. Para nossa sorte, minutos depois a Seleção marcou o gol, ganhando o jogo e se classificando para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. "Não pode ser", disse ele no Instagram.



A fama de pé frio de Porchat é de longa data. O artista, que já chegou a ganhar o apelido de "Mick Jagger brasileiro", estava no estádio no dia em que o Brasil perdeu de 7 a 1 para a Alemanha na Copa de 2014. Desta vez, ele também está no Catar para acompanhar os jogosdo mundial.



"Aí minha gente. Ganhou! Eu vim e ganhou! Foi quase, teve percalços, mas ganhou! Acho que eu tirei a zica", brincou ele nos stories após a partida contra a Suiça.