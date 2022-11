Felipe Andreoli acompanhou de longe internação de Rafa Brites - Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2022 19:54

Rio - Trabalhando na cobertura da Copa do Mundo no Catar, Felipe Andreoli comemorou de longe, nesta segunda-feira, a volta da esposa Rafa Brites para casa após um período internada para retirada da vesícula, hemorroidas e uma hérnia umbilical.

"Hoje foi o dia mais feliz por aqui! A @rafabrites voltou pra casa depois de uma jornada exaustiva e desgastante no hospital. Ver essa fotinho dela e poder falar no telefone vendo ela e os moleques juntos alegrou o meu dia! Ainda mais legal vendo o Rocco no clima da Copa, com a camisa da seleção, e quando me viu gritou: Vai, Neymar! Está melhorando o conhecimento futebolístico dele aos poucos...até o fim da Copa vai tá apaixonado que nem o pai. Para fechar ver meu bolinha agarrado na mãe confortou meu coração, deu aquela saudadezinha danada, mas me fez sorrir. Ele tentou ver se eu estava atrás da tela do celular. Mas agora o time está 100% para ir em busca do Hexa. Vamos time! Vai Brasil!", celebrou.