Marjorie Estiano é um dos destaques da série ’Noturnos’, que será lançada em 2020 - Globo/Raquel Cunha

Publicado 28/11/2022 20:59 | Atualizado 28/11/2022 21:06

Rio - Marjorie Estiano será a protagonista do filme de terror "A Mother’s Embrace" ("Abraço de Mãe", em tradução livre), dirigido pelo argentino Cristian Ponce e a previsão é que comece a ser gravado em março de 2023. Recentemente, a atriz encerrou seu contrato fixo com a Globo depois de quase 20 anos, passando a trabalhar com a emissora apenas com acordo por obra.

Segundo a revista Variety, o longa se trata de um horror de sobrevivência e é ambientado em 1996 durante uma das maiores tempestades tropicais que já atingiu o Rio de Janeiro. A atriz, que foi indicada ao Emmy Internacional por sua atuação como Dra. Carolina na série "Sob Pressão", da Globoplay, agora interpretará a bombeira Ana.

"Estou emocionado porque, depois de trabalhar tanto nos últimos dois anos no desenvolvimento para chegar ao melhor roteiro possível, estamos prestes a filmar Abraço de Mãe em março", disse Ponce em comunicado enviado à imprensa internacional, obtido pela Variety.



Mas esse não é o primeiro filme de terror de Marjorie, que já foi protagonista de "As Boas Maneiras" (2017). "Através da minha experiência com [os diretores] Marco Dutra e Juliana Rojas em 'Boas Maneiras', fui exposta à riqueza e profundidade que os filmes de gênero [terror] podem explorar”, afirmou a atriz.



“E agora trabalhando com Cristian em Abraço de Mãe, estou animada para dar vida a uma personagem que enfrenta relacionamentos traumáticos de seu passado. É um roteiro delicado, rico em simbolismo e temas universais. Enfrentar nossos fantasmas, aceitar nossa história pode ser doloroso, mas verdadeiramente libertador. Tenho certeza de que será uma experiência fisicamente e psicologicamente desafiadora”, finalizou Marjorie Estiano.



A Variety afirma que "A Mother’s Embrace" é uma das produções latino-americanas mais esperadas de 2023, mas ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o longa.