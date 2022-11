Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro persegue e profere ofensas a Gilberto Gil, no Catar - Reprodução

Publicado 27/11/2022 09:20

Rio - O cantor Gilberto Gil e a esposa e empresária, Flora Gil, foram alvos de ataques de um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o jogo entre Brasil e Sérvia, disputado na quinta-feira, 24, no Estádio Lusail, no Catar. No vídeo gravado pelos próprios ofensores que viralizou nas redes sociais é possível ver a o momento em que o casal se dirige à arquibancada e é abordado pelos torcedores com palavrões e gritos de "Bolsonaro".

"Vem, vem. Você ajudou o Brasil pra c... Vamo lá. Vai lá. Valeu, Lei Rouanet. Obrigado, filho da p...", diz um dos brasileiros.

A nova onda da extrema direita é cometer crimes. É terrorismo, ameaça, injúria. O crime foi filmado, aparentemente o bandido se orgulha do que fez com Gilberto Gil (80 anos de idade), a quem presto toda a minha solideriedade. Vamos tornar o vagabundo famoso. Lixo humano, escória! pic.twitter.com/xTnFX3t9G8 — André Janones (@AndreJanonesAdv) November 27, 2022

Gilberto Gil, de 80 anos, está no Catar para acompanhar a Copa do Mundo na companhia da esposa, Flora, e dos netos, Francisco Gil e João Gil. No sábado, 27, a família assistiu à partida entre Argentina e México, em Doha. Nas eleições presidenciais de 2022, o cantor declarou voto em Lula. Ele foiministro da Cultura durante a gestão do petista entre 2003 e 2008.

Escalados na equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado federal André Janones (Avante-MG) e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) saíram em defesa do artista, que não respondeu aos insultos. O amigo e eterno parceiro Caetano Veloso criticou a ação dos bolsonaristas e cobrou punição aos ofensores.

"Meu irmão na música e na vida, Gilberto Gil, foi injuriado por bolsnaristas no Catar. Ele tem 80 anos e estava com sua esposa. Quero prestar solidariedade ao gênio Gil e dizer que nós, artistas, assim como a verdadeira sociedade, esperamos que os criminosos sejam punidos", disse Caetano, em publicação nas redes sociais.