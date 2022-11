Manifestante pró-Bolsonaro convoca atiradores em Brasília - Reprodução / Mídias Sociais

Manifestante pró-Bolsonaro convoca atiradores em BrasíliaReprodução / Mídias Sociais

Publicado 27/11/2022 17:46 | Atualizado 27/11/2022 17:54

Rio – Um vídeo que circula nas redes sociais neste domingo (27) mostra um homem discursando para manifestantes bolsonaristas, no último sábado (26), em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, pedindo que empresários mandem caminhoneiros para a capital e que atiradores estejam presentes durante a diplomação do presidente eleito Lula, no dia 19 de dezembro.

O homem, que se identifica como Milton Baldin, da cidade de Juruena, no Mato Grosso, em nenhum momento faz menção ao nome de Lula, mas faz referência à data da diplomação.

"Eu gostaria de pedir ao agronegócio, a todos os empresários, que deem férias aos caminhoneiros, que mandem os caminhoneiros à Brasília, porque nós precisamos de peso e de força aqui. São só 15 dias, não vai fazer diferença. Queria também pedir aos CACs, os atiradores que têm armas legais. Hoje nós somos, inclusive eu, 900 mil atiradores. Venham aqui mostrar presença. Se nós perdermos essa batalha, o que vocês acham que vai acontecer dia 19? Vão entregar as armas, e aí o que que vão falar? 'Perdeu, mané'. E como nós vamos nos defender? Defender a nossa propriedade e a nossa família?", disse ele.

Milton adiciona, após a aparição de um homem vestindo uniforme camuflado e chamado de "major" durante o vídeo, que apenas sairá de Brasília ao lado dele.

"Major, muito obrigado, se não fosse por você eu não estaria aqui. E quero te dizer uma coisa, eu só vou sair daqui junto contigo, e essa batalha é nossa. Major, outra coisa, essa bandeira, ela até pode ser vermelha, mas com o meu próprio sangue", diz Milton enquanto segura uma bandeira do Brasil.