O advogado de Chico Buarque, João Tancredo, vai recorrer da decisão favorável a Eduardo Bolsonaro pelo uso da música 'Roda Viva'Foto: Francisco Proner/Divulgação

Publicado 27/11/2022 12:03

Rio - A defesa do cantor e compositor Chico Buarque recorreu da decisão da juíza Monica Ribeiro Teixeira favorável ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelo uso da música 'Roda Viva'. Substituta no 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa, ela indeferiu, em primeira instância, uma ação de Chico Buarque contra o filho '03' do presidente Jair Bolsonaro, que questiona a autoria da canção.

"A ausência de documento indispensável à propositura da demanda, qual seja, documento hábil a comprovar os direitos autorais do requerente sobre a canção 'Roda Viva', é causa de inépcia e de indeferimento da inicial", diz a juíza.

'Roda Viva' é uma das músicas mais importantes da obra de Chico Buarque. Premiada em festivais, a canção foi lançada em 1967 e fez parte da peça musical de mesmo nome, que estreou em 1968. O artista processou deputado pelo uso indevido e não autorizado da música em publicação nas redes sociais. Além da remoção da canção da publicação, Buarque pede R$ 48 mil de indenização por danos morais.