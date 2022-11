Blindado Centauro II é fabricado pelo consórcio italiano Iveco-Oto Melara (CIO) - Reprodução

Blindado Centauro II é fabricado pelo consórcio italiano Iveco-Oto Melara (CIO)Reprodução

Publicado 27/11/2022 20:54

Na reta final do governo Jair Bolsonaro, o Exército Brasileiro concluiu a escolha de sua nova viatura blindada de combate, o Centauro II. O Exército se prepara agora para assinar no dia 5 de dezembro o contrato de cerca de 900 milhões de euros (R$ 5 bilhões) para aquisição de 98 veículos, após realizar uma concorrência global.

Os novos blindados Centauro II são fabricados pelo consórcio italiano Iveco-Oto Melara (CIO), formado pelas empresas Iveco Veículos de Defesa e Leonardo. Esse modelo é considerado uma viatura "caça-tanques" no melhor padrão internacional da atualidade, de tração 8x8 com canhão 120 mm, de longo alcance e grosso calibre. Era o de maior poder de fogo na disputa.

O novo blindado de cavalaria, com 30 toneladas, é operado por três tripulantes. Ele vai substituir os antigos blindados de reconhecimento Cascavel com canhão de 90 mm e equipar unidades do Exército de infantaria de ação rápida e de cavalaria mecanizada.

O blindado de origem italiana superou as propostas finais de dois concorrentes, originados de veículos de transporte de tropas. Ambos tinham canhões de 105 mm. O segundo colocado foi o LAV-700 AG, produzido no Canadá pela americana General Dynamics Land Systems (GDLS). O terceiro, o ST1-BR da chinesa Norinco.

Divulgação

A lista de classificação foi divulgada na sexta-feira (25) pela Diretoria de Material do Comando Logístico do Exército. Conforme o órgão, o consórcio italiano será convocado para assinar o contrato inicial de entrega das amostras, em cerimônia no Quartel-general do Exército, em Brasília.

O Brasil também possui com a Iveco o desenvolvimento dos blindados Guarani, principalmente para transporte de pessoal, com tração 6x6 e armamentos de menor alcance e poder de fogo, de 30 mm. Eles são fabricados no País.