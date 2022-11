Urna eletrônica - Antonio Augusto/Ascom/TSE

Urna eletrônicaAntonio Augusto/Ascom/TSE

Publicado 27/11/2022 16:15 | Atualizado 27/11/2022 16:16

Eleitores de seis cidades voltaram às urnas neste domingo (27) para eleger prefeitos e vice-prefeitos. O pleito abrange os municípios de Tanabi (SP), Pedro Velho (RN), Canguaretama (RN), Maraial (PE), Ibitirama (ES) e Maiquinique (BA).

A votação segue até as 17h. Os eleitores devem apresentar título eleitoral físico ou digital e um documento oficial com foto, como RG, CNH ou passaporte.



As eleições suplementares ocorrem quando há a anulação de mais da metade dos votos concedidos ao candidato – no caso, prefeito. A anulação é determinada por decisão da Justiça Eleitoral que negou o registro de candidatura ou cassou o diploma ou o mandato de político já eleitos.