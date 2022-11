Desirée Soares publica clique antigo ao lado de Galvão Bueno - Reprodução do Instagram

Publicado 28/11/2022 13:33

Rio - Desirée Soares usou o Instagram, nesta segunda-feira, para comemorar os 22 anos de casamento com Galvão Bueno. Ela, que está no Catar com o narrador, publicou um clique antigo do casal e se declarou para o marido.

"Hoje celebramos 22 anos de casados! Com você tudo vira festa, meu amor, tudo tem graça . Agradeço a Deus por tantas bênçãos. Um marido incrível, filhos maravilhosos e uma linda história que ganhei com a família Bueno que amo demais . Você e eu, sempre. Te amo", escreveu Desirée na legenda.

Através dos comentários, Galvão retribuiu o carinho da mulher. "Obrigado, princesa, por você existir". Amigos do casal também reagiram à publicação. "Viva", disse Luis Roberto. "Parabéns ao lindo casal !! Vida longa!", afirmou Mauro Naves.